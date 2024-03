Kaj Rasmussen bor på den vej, hvor en 13-årig pige blev fundet dræbt mandag aften.

Tirsdag morgen sidder han noget chokeret tilbage, og har svært ved at forstå, hvad der er sket i det ellers rolige nabolag, hvor han har boet i adskillige år.

»Det er forfærdeligt, at det er sket så tæt på,« siger han tirsdag morgen til B.T., og fortsætter:

»Det er normalt en meget rolig vej, hvor der ikke er meget trafik eller noget.«

Mandag aften blev en 13-årig pige fundet dræbt nær et varmeværk på Gravensgade i Hjallerup, hvor Nordjyllands Politi kort efter anholdt en 13-årig pige og en 17-årig ung mand.

Tirsdag morgen har politiet løsladt pigen, mens den 17-årige fortsat er i politiets varetægt. Han forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør senere på dagen.

I mellemtiden fortsætter politiets efterforskning på højtryk.

Det kan Kaj Rasmussen også berette fra sit vindue:

»Hele natten har de spærret forskellige områder af. Nogle af dem er så ophævet igen, men politiet er stadig meget til stede i området,« fortæller han.

Selv kom Kaj Rasmussen først hjem ved en 22.00-tiden mandag aften. Han har derfor intet set, hvilket han også har fortalt til politiet.

»Jeg tænkte: 'Hvad i alverden er der sket?' Jeg blev hurtigt kontaktet af politiet, der sagde, at der var sket en forbrydelse.«

»Andet sagde de ikke, men jeg tænkte nok, at det var alvorligt, siden de var til stede hele natten.«

Han tilføjer til slut, at Gravensvej er en lukket vej. For enden er der et lille stisystem, som bliver brugt af skolebørn, der går til og fra skole.

Nordjyllands Politi fortsætter efterforskningen tirsdag. Hvis du har oplysninger i sagen, opfordres du til at kontakte politiet på telefon 114.

