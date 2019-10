En mand ville køre fra politiet, men væltede på sin cykel. I hans rygsæk fandt politiet en større mængde hash.

Når man ikke har rent mel i posen, er det en dum idé at påkalde sig alt for megen opmærksomhed.

Det måtte en mand sande, da han mandag kørte råbende rundt på sin cykel i Nørrebroparken i København.

To betjente forsøgte at stoppe ham for at få ham til at dæmpe sig. Han var dog ikke interesseret i at tale med politiet og forsøgte at slippe væk. Men da han drejede på sin cykel væltede han.

Betjentene hjalp den uheldige cyklist på benene, men kunne konstatere, at han var påvirke af stoffer.

- Han havde desuden 450 joints og 60 mindre klumper hash i en rygsæk og blev derfor anholdt, skriver Københavns Politi på Twitter.

/ritzau/