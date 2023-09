Måske der skal sættes skilt op ved indkørslen til Storebæltsbroen med teksten 'niente bicicletta sul ponte del Grande Belt'.

Oversat fra italiensk til dansk betyder det 'ingen cykling på Storebæltsbroen'.

En italiensk turist er søndag blevet standset på Storebæltsbroen, som han forsøgte at krydse fra Fyn mod Sjælland på cykel.

Det skriver Fyens Politi i et opslag på det sociale medie X.

Her ses sidste gang, der var cyklister på Storebæltsbroen. Det var 2. juli 2022, da Tour de France feltet kørte over broen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses sidste gang, der var cyklister på Storebæltsbroen. Det var 2. juli 2022, da Tour de France feltet kørte over broen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Om hans undskyldning var, at han havde set feltet i Tour de France cykle over Storebæltsbroen forrige sommer på italiensk tv, og derfor troede, at det altid var tilladt, melder politiet ikke noget om.

Italieneren forklarede til politiet, at han havde sat sig for at cykle fra Italien til Sverige.

Og i den forbindelse havde han så ikke lige opdaget, at man altså ikke må cykle på Storebæltsbroen

'På Storebæltsbroen karambolerede hans cykeltur med dansk færdselslov og vores patrulje,' skriver Fyens Politi på X.

Det hele endte dog godt.

'Vi har formanet, rutevejledt og givet et lift til Sjælland. Alt endte godt,' slutter beskeden.

I tipboksen efterlyses den italienske cyklist på sit eget sprog.