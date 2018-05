En 36-årig kvinde slap med hudafskrabninger, da hun på cykel blev ramt af vogn på letbanen i Aarhus.

Aarhus. En 36-årig cyklist slap heldigt, da hun onsdag eftermiddag på sin cykel svingede over letbanen i Aarhus og blev ramt af en vogn, der i det samme kom kørende.

Politiet fik anmeldelsen om uheldet i krydset mellem Olof Palmes Allé og Brendstrupgårdsvej klokken 15.19.

- Hun er sluppet med nogle hudafskrabninger. Heldigvis havde hun cykelhjelm på, ellers kunne det være gået meget værre, siger vagtchef Peter Hunniche fra Østjyllands Politi.

Kvinden kørte ad cykelstien i den forkerte side af vejen. Ifølge politiet svingede hun så til venstre ind over letbanen uden at se sig for.

- Vi kan kun sige til alle trafikanter, at man skal køre ordentligt, overholde reglerne og se sig for, når man færdes i trafikken, lyder det fra vagtchefen.

/ritzau/