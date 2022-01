En cyklist er mandag formiddag blevet ramt af en bil i Brande.

Kollisionen er sket på Vejlevej, og cyklisten er kommet alvorligt til skade.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

Uheldet skete kl. 9.41, og der blev både sendt ambulance og lægehelikopter til stedet, oplyser vagtchef Simon Skelkjær.

Området er blevet afspærret, og en bilinspektør forventes ved middagstid at nå frem for at kunne undersøge stedet.

Derudover har Midt- og Vestjyllands Politi ikke på nuværende tidspunkt oplysninger om, hvad der har ført til det alvorlige uheld i den midtjyske by.

Opdateres …