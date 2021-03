En kvindelig cyklist er i kritisk tilstand efter en alvorligt trafikulykke i Hillerød fredag morgen.

Det oplyser Nordsjællands Politi til B.T.

Kvinden blev ramt af en bil i krydset mellem Frederiksborgvej og Store Stendamsvej i den nordsjællandske by.

»Vi fik en anmeldelse om en ulykke klokken 07.40, hvor en cyklist er blevet ramt formentlig i forbindelse med et venstresving,« fortæller pressevagten ved Nordsjællands Politi.

Kvinden blev straks kørt til behandling på Rigshospitalets Traumecenter.

Hendes tilstand betegnes som kritisk.

Ifølge politiet er der endnu ingen oplysninger om, præcis hvad der er sket i ulykkesøjeblikket, men den kvindelige cyklist er sandsynligvis kørt ned ad en bakke, da hun blev ramt af bilen.

»Vores patruljer er stadig på stedet og er i gang med at klarlægge hændelsesforløbet,« fortæller pressevagten.

Vi er til stede ved Gl. Frederiksborgvej i krydset ved St. Stendamsvej ifm. et færdselsuheld mellem en kvindelig cyklist og en mandlig bilist. Trafikken dirigeres pt for at afhjælpe kødannelse. Cyklisten er i kritisk tilstand indbragt til hospitalet. Pt ikke yderligere #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) March 19, 2021

Redningsarbejdet giver en del kø i området, og derfor er der også betjente i krydset til at dirigere trafikken.

Der er endnu ingen meldinger om, hvornår der bliver helt åbnet op på strækningen igen.