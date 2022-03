Mandag morgen har en cyklist ramt letbanen i Odense under en testkørsel på Vestre Stationsvej i centrum af byen.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss til B.T.

»Det er altså alvor nu med den letbane. Derfor opfordrer vi alle til at passe på i trafikken,« siger vagtchefen.

Vagtchefen fortæller, at uheldet skyldes uopmærksomhed fra cyklisten.

»Det er altså cyklisten, der er kørt ind i siden på toget og ikke omvendt. Og det har været til cyklistens held,« fortæller vagtchefen.

Der er tale om en mand, der altså tirsdag cyklede på Vestre Stationsvej og som uden at kigge op besluttede sig for at krydse letbanens skinner. Det viste sig bare, at der kørte et tog.

»Manden er sluppet billigt. Men han har fået nogle knubs og er derfor blevet kørt til kontrol på Odense Universitetshospital,« afslutter Henrik Strauss.

Uheldet har desuden fået politiet til tasterne på det sociale medie Twitter. Her minder vagtchefen om, at der altså nu og fremover vil være tog i gadebilledet i Odense, og derfor opfordrer han til at passe på i trafikken.