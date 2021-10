En cyklist er fredag eftermiddag blevet påkørt af en personbil.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

»Vi får en anmeldelse klokken 16.41 om, at der er sket et uheld, hvor et cyklebud er kørt ned af en personbil,« oplyser vagtchef Martin Kajberg fra Københavns Politi.

Uheldet er sket i krydset ved Godthåbsvej og Sallingvej.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

»Den påkørte cyklist var ved bevidsthed, men en ambulance blev tilkaldt for at se, i hvilket omfang personen er kommet tilskade,« fortæller Martin Kajberg.

Der er derfor ikke yderligere oplysninger om personens tilstand.

Uheldet medførte trafikale udfordringer, hvor politiet på bedste vis har forsøgt at dirigere trafikken.

Klokken 17.09 afsluttede politiet arbejdet derude, og det er derfor igen muligt at passere krydset.