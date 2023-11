Politiet melder torsdag eftermiddag, at der er sket et færdselsuheld i et lyskryds i Roskilde.

Uheldet er sket på Industrivej-Østre Ringvej, hvor en cyklist og lastbil er impliceret.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på X.

Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, oplyser:

»En lastbil og cyklist er stødt sammen under omstændigheder, som vi ikke har klarlagt.«

»Cyklisten får akut behandling i en ambulance, der holder på stedet,« tilføjer han.

Køn og alder på den tilskadekomne cyklist er ukendt.

For nu er Østre Ringvej spærret i begge retninger mellem Trekroner Alle og Københavnsvej.

Derfor er busserne, der kører på strækningen, også omlagt.

'Bilinspektør på vej til uheldsstedet for tekniske undersøgelser', skriver politiet.

Anmeldelsen kom klokken 12.

B.T. følger sagen.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.