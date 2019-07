Borgere har hjulpet til opklaringen af en sag om påkørsel af 79-årig cyklist, siger politiet.

Politiet har tirsdag fundet den bilist, der i sidste uge påkørte en cyklist mellem Varde og Esbjerg og fortsatte kørslen uden at hjælpe den hårdt kvæstede cyklist, som senere døde.

Der er tale en ældre mand fra Esbjerg-området, oplyser politiet, der ikke ønsker at angive hans alder.

På grund af mandens helbred undgår han at blive fremstillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling, forklarer Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den ældre sigtes både for uagtsomt manddrab og for at have efterladt en person i hjælpeløs tilstand.

Offeret i sagen var en 79-årig mand. Han blev kørt ned på Hjerting Landevej mellem Varde og Esbjerg onsdag eftermiddag. Kvæstelserne var så alvorlige, at han den følgende dag afgik ved døden.

/ritzau/