Fyns Politi efterlyser vidner til et trafikuheld mandag morgen. Også den involverede lastbil efterlyses.

En cyklist, som blev ramt af lastbilen under et højresving, er kommet alvorligt til skade, oplyser Fyns Politi til B.T.

Hændelsen skete mandag morgen omkring kl. 6.50-6.55 ved motorvejsafkørsel 45 Nyborg Ø på Fyn.

Her var en lastbil i vestlig retning kørt af motorvejen for at dreje til højre ad Storebæltsvej.

Og det var i forbindelse med dette højresving, at lastbilen ifølge Fyns Politi ramte en cyklist.

Nu efterlyser politiet både vidner – og den pågældende lastbil, som efterfølgende kørte fra stedet.

»Cyklisten er kommet alvorligt til skade og er blevet bragt på hospitalet,« siger vagtchef hos Fyns Politi, Kenneth Taanquist, til B.T.

Han forklarer i samme ombæring, at sagen nu efterforskes.

»Vi leder efter vidner. Der er forholdsvist trafikeret omkring stedet, så det skulle være mærkeligt, hvis der ikke er nogen, der har set noget,« siger Kenneth Taanquist.

Han bekræfter samtidig, at der findes overvågningskameraer i området, og det materiale vil politiet gennemgå i forbindelse med efterforskningen.