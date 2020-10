En cyklist er torsdag formiddag blevet påkørt i Nykøbing Falster.

Det oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Ulykken er sket i krydset Engboulevarden og Nørre Boulevard.

Politiet oplyser, at cyklisten er kørt på hospitalet med knubs efter at have ramt asfalten.

Redningsarbejdet er færdigt og der er fri bane i krydset. https://t.co/ov6XjClzgA — DR P4 Trafik København & Sjælland (@P4KBHTRAFIK) October 1, 2020

Ifølge P4 Trafik er redningsarbejdet nu afsluttet, og der er atter fri bane i krydset.