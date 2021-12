Lige nu befinder en cyklist sig et sted mellem liv og død, efter han tirsdag formiddag pådrog sig både kraniebrud, en blødning i hjernen og flere brud på ryghvirvlen efter at være blevet påkørt af en bil i København.

Onsdag er en 29-årig mand blevet varetægtsfængslet. Sigtet for bevidst at have påkørt cyklisten.

Grundlovsforhøret i Dommervagten foregik bag lukkede døre, og sagens detaljer er derfor i vidt omfang ukendte.

I sigtelsen lyder det dog, at påkørslen fandt sted omkring 9.30 i krydset mellem Sølvgade og Østre Voldgade.

Her skulle ofret være blevet ramt bagfra af personbilen, der blev ført af den nu sigtede, som ifølge politiet altså gjorde det med vilje.

Af sigtelsen fremgår det videre, at ofret foruden de tidligere beskrevne skader også pådrog sig et brud på brystbenet.

Da skaderne er så voldsomme, er det ikke forventeligt, at cyklisten overlever, lyder det videre.

Derfor er den 29-årige sigtet efter straffelovens paragraf 246, hvori det lyder:

»Har et legemsangreb omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.«

