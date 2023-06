En cyklist er søndag formiddag afgået ved døden, efter personen blev ramt af en autocamper på Vejlevej ved Tarm i det vestjyske.

Det bekræfter vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Ole Vanghøj over for Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Anmeldelsen om ulykken på landevejen mellem Tarm og Sønder Omme kom klokken 09.51.

Tidligere søndag bekræftede vagtchefen over for B.T., at der var fundet en påkørsel sted.

Ikke længe efter ankom både ambulance, lægebil og lægehelikopter til stedet.

Endnu står det ikke klart, hvad der førte til den tragiske ulykke.

B.T. følger sagen …