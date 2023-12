En 78-årig mand er lørdag formiddag blevet fundet død i vejkanten på Holmager mellem Velling og Lem.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

»Han har cyklet på vejen, og så er hans cykel væltet så uheldigt, at han er væltet ned i grøften,« fortæller vagtchef Anders Hansen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Manden blev fundet af nogle løbere klokken 11.05.

Politiets formodning er, at manden er afgået ved døden i nat, fordi der var lys på mandens cykel, da han blev fundet.

»Han er fundet på en ikke så befærdet vej langt ude på landet. Vi har ingen formodning om, at han er blevet påkørt eller på anden vis er blevet udsat for en kriminel handling,« fortæller vagtchefen.

»Han bor i lokalområdet, så vi tænker, han har cyklet hjem og om han så har fået et ildebefindende eller er kørt over en sten eller gren og på den måde er kommet til skade, er vi ved at undersøge nærmere.«

Mandens pårørende er underrettet.

