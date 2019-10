En cyklist blev ramt af en bil søndag formiddag i Holstebro.

Vedkommende er fløjet på Skejby Sygehus for at modtage behandling for sine skader.

»Cyklistens tilstand er alvorlig og kritisk. Cyklisten er fløjet til sygehuset i Skejby med lægehelikopter,« sagde Allan Baltzer-Aaes, indsatsleder fra Midt- og Vestjylland Politi til TV Midtvest tidligere på dagen

Ulykken fandt sted ved Nybo Bakke i Holstebro, da cyklisten skulle krydse Herningvej.

Vagthavende ved Midt- og Vestjyllands Politi, Anders Olesen, forklarer, en times tid senere til B.T., at cyklistens tilstand stadig er 'meget kritisk'.

»Vi kan ikke sige andet, end at cyklisten er kørt foran en bil og blev frontalt påkørt. Det er det, vi ved på pågældende tidspunkt.«

Han slår fast, at det er for tidligt at konkludere yderligere om hændelsesforløbet.

Cyklisten er en ældre herre, der kørte på en el-cykel. Og det var en ung mand, der sad bag rattet på bilen.

Cyklistens pårørende er blevet underrettet.

B.T. følger sagen.