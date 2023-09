En ældre mand er lørdag eftermiddag afgået ved døden efter en påkørsel.

Det skriver TV 2 Nord.

Ulykken skete på Krustrupvej, som er nord for Hjørring. Her skulle manden, der var i 70'erne, været kommet cyklende, hvor han så bliver påkørt i et kryds.

Bilisten kom kørende på Krustrupvej mod nord.

Ifølge politiet så kørte bilisten de tilladte 80 kilometer i timen.

I bilen sad ligeledes en mand i 70'erne.

»Vi har endnu ikke klarhed over hændelsesforløbet, men meget tyder på, at cyklisten svingede uden at orientere sig ordentligt,« siger Lau Larsen, vagtchef hos Nordjyllands Politi.

Manden var fra lokalområdet og de pårørende er underrettet.