En 84-årig cyklist har torsdag mistet livet i en trafikulykke på landevejen mellem Torsted og Grønbjerg i Vestjylland.

Det oplyser vagtchef Allan Riis fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Den 84-årige mand bliver ramt af en bilist, som har forklaret, at han kommer kørende på den her mørke landevej i østlig retning mod Vildbjerg, da han pludselig ser en cyklist foran sig, men han kan ikke nå at undvige, fordi cyklisten kører uden lys, siger vagtchefen.

Bilisten alarmerede politiet ved 17-tiden straks efter påkørslen. Cyklisten blev erklæret død ved ambulancens ankomst.

Den afdødes familie er underrettet. Den 84-årige mand kommer fra Vemb-området, der ligger vest for Holstebro.

/ritzau/