En 63-årig mandlig cyklist fra Herning-området blev natten til lørdag påkørt og dræbt i et færdselsuheld. Det skriver TV Midtvest.

En ambulance blev kaldt ud til ulykkesstedet klokken 00:22 natten til lørdag. Den 63-årige blev erklæret død, da ambulancen ankom til stedet.

Ulykken skete, da en bil, som kom kørende i nordgående retning, blændede ned for en modkørende. Bilisten så derfor ikke den 63-årige cyklist, som kørte midt på vejen foran ham.

»Manden havde ikke lys på cyklen, så bilisten kunne ikke se ham« oplyser Jens Claumrach vagtcehf ved Midt- og Vestjyllands politi og fortæller, at bilisten ikke var alkoholpåvirket.

»Vi har taget en blodprøve af afdøde som vil kunne sige, om han var påvirket på tidspunktet for ulykken. Men det er også muligt, at han har fået et ildebefindene, mens han cyklede« siger Jens Claumarch.

De pårørende er underrettet.