En cykelist er død i forbindelse med et færdselsuheld i Esbjerg søndag.

Hvor en cyklist er blevet påkørt af en bil. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi..

»Der har været et alvorligt færdselsuheld på Tarp Byvej tæt på Kibsgårdsvej. En cyklist er påkørt af en bil. Vi søger vidner til uheldet for at få klarlagt hændelsesforløbet. Uheldet skete klokken 13:14. Har du set noget, så ring 114,« skriver politiet på Twitter.

Vagtchefen fortæller til B.T., at der er tale om en flugtbilist.

»Bilisten kørte fra stedet, men vi har fået fat i ham et stykke fra ulykkesstedet. Han er nu blevet anholdt, og han skal afhøres senere,« siger vagtchefen.

Den nu afdøde cyklisten er en midaldrende mand.

Sydjyllands Politi er i gang med at få klarlagt, hvad der er sket.

