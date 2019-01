En dommer i Esbjerg har torsdag vurderet, at mistanken mod en syrisk asylansøger, der er sigtet for at have blufærdighedskrænket adskillige kvinder, er stærk nok til at begrunde en varetægtsfængsling. Manden nægter sig skyldig. Claus Fisker/Ritzau Scanpix