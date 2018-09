Landsretten har skærpet byrettens dom i en sag, der omhandler fire voldtægtsforsøg i Aalborg. 51-årig udvist.

Aalborg. I vinteren sidste år blev der skabt rædsel og utryghed i det aalborgensiske natteliv.

Her var fire kvinder udsat for voldtægtsforsøg af en mand, der kom cyklende bag dem.

En 51-årig mand er onsdag blevet dømt i sagen, og han fået samfundets røde kort i form af en udvisningsdom og syv års fængsel.

Det oplyser mandens forsvarer, advokat Karoline Døssing Normann.

Dommen er faldet ved Vestre Landsret, der har valgt en hårdere straf end Retten i Aalborg.

I januar kom byretten godt nok også frem til, at syriske Abdlkader Soliman Chabiah skulle udvises, men fængselsstraffen lød her på seks års fængsel.

Manden blev dømt nogenlunde efter anklageskriftet. Landsretten har dermed fundet det bevist, at manden er skyldig i fire voldtægtsforsøg mod fire forskellige kvinder.

Forbrydelserne skete i Aalborg i januar og februar sidste år. Manden kom kørende på cykel, inden han angreb kvinderne bagfra. I alle tilfælde lykkedes det kvinderne at få afværget voldtægterne.

Abdlkader Soliman Chabiah har nægtet sig skyldig.

- Han afviser helt at have været der, siger Karoline Døssing Normann.

Hun fortæller, at der ikke er blevet fundet dna fra manden på nogle af kvinderne. Til gengæld blev der konstateret dna fra en af kvinderne på manden.

Forholdene om blufærdighedskrænkelser drejer sig om en brydeklub, hvor manden arbejdede som massør. Her oplevede flere kvinder at blive forulempet af manden, der blev alt for intim.

/ritzau/