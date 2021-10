Tidligt søndag morgen i mørket fik en betjent i civil øje på to mistænkelige mænd med en vinkelsliber.

Betjenten, der var på vej på arbejde på politistationen i Aarhus C, opdagede søndag morgen 6.00 to mænd, der stod med en vinkelsliber ved Scandinavian Center i Aarhus.



Da de to mænd begyndte at skære i låsen på en ladcykel, der holdt på stedet, kontaktede betjenten sine kolleger på stationen, mens han holdt mændene under opsyn.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.



Mændene stod stadig ved cyklen, og vinkelsliberen lå på jorden foran dem, da en patrulje kort efter ankom.



Begge mændene, der er 36 og 38 år, blev anholdt og sigtet for forsøg på tyveri. Den 38-årige blev desuden sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, da betjentene fandt en pose med amfetamin i hans lomme, da de visiterede ham.



Cykeltyverier lander på førstepladsen over de mest anmeldte forbrydelser i Aarhus i 2020. Det blev til hele 3217 anmeldelser om stjålne cykler i sidste år.



Antallet af cykler, der meldes stjålet, er ellers faldet med 43 procent på ti år og har nået et rekordlavt niveau. Der meldes om færre stjålne cykler i alle Danmarks landsdele.



Alligevel er det med at få låst cyklen godt af, når du bevæger dig rundt i den jyske hovedstad.