En mand er tirsdag blevet stukket ned ved Kjellerup mellem Silkeborg og Viborg.

Knivstikkeriet fandt sted under en træning for et cykelhold, hvor en af rytterne blev påkørt bagfra af en 26-årig bilist.

»Bilisten træder ud af bilen og kommer i diskussion og tumult med rytternes træner, der også er med på turen,« fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Henrik Nielsen til TV Midtvest og tilføjer:

»Under diskussionen trækker bilisten en kniv og stikker træneren i maven.«

Politiet blev tilkalde klokken 18.09.

Kort efter de ankom til stedet, kunne de anholde bilisten.

Den 53-årige cykeltræner er blevet kørt til skadestuen.

Opdateres...