Torsdag aften blev en 20-årig cykelrytter påkørt bagfra af en bil på en vej ved Klarup.

Men i stedet for at stoppe og hjælpe den 20-årige mand, valgte bilisten at køre fra stedet.

Det skriver Nordjyske.dk

Ifølge mediet skete påkørslen kort efter klokken 19.00 torsdag aften og resulterede i, at den 20-årige faldt af cyklen og landede på ryggen. Han nåede aldrig at se bilen, der påkørte ham, men hørte blot, at den gassede op og forsvandt.

Politiet hører i den forbindelse gerne fra vidner, der har set bilen i området ved Sønderkæret ved Klarup torsdag aften.

Den 20-årige slap uskadt fra hændelsen, men hans dyre racercykel er smadret.

I et opslag på Facebook har hans mor ligeledes efterlyst vidner til påkørslen.

»Man kan komme til at forvolde et uheld, men så må man stå ved det. At køre væk uden at stoppe op, er kujonagtigt,« siger hun til Nordjyske.dk.

Har du set noget, kan du kontakte politiet på 114.