Kun sjældent vil en udlændings udførelse af en opgave ikke udgøre ulovlig beskæftigelse, siger Højesteret.

En cykelhandler er mandag af Højesteret blevet idømt en bøde på 10.000 kroner i en sag om ulovlig arbejdskraft.

Det skriver Højesteret på sin hjemmeside.

Sagen omhandlede en enkeltstående episode, hvor cykelhandleren i under en halv time fik hjælp af en udlænding, der ikke havde arbejdstilladelse i Danmark, til at bære cykler fra en lastbil ind i cykelhandlerens forretning.

Cykelhandleren var i landsretten blevet fundet skyldig i at have brudt udlændingeloven, og det er Højesteret enig i.

Landsretten havde dog dømt cykelhandleren til at betale en bøde på 25.000 kroner, og den er altså blevet reduceret i Højesteret.

Ifølge landets højeste retsinstans er der en bred afgrænsning for, hvad der udgør arbejde - eller beskæftigelse - når en udlænding udfører en opgave for en erhvervsdrivende.

- Det er uden betydning, om der foreligger en formel ansættelsesaftale, og om arbejdet er varigt, midlertidigt eller enkeltstående. Det vil herefter kun være i ganske særlige tilfælde, at en udlændings udførelse af en opgave for en erhvervsdrivende ikke vil udgøre ulovlig beskæftigelse, skriver Højesteret i et domsresume.

Hvis ikke cykelhandleren betaler den nu nedsatte bøde, vil det udløse en fængselsstraf på ti dage.

