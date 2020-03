Indsatte i fængslerne får færre besøg, og samtaler med en præst kan erstattes af telefonsamtaler.

Forsøget på at begrænse coronasmitten gælder også bag fængslernes mure, hvor de indsatte må finde sig i færre besøg, mens besøg af præster kan blive erstattet af telefonsamtaler.

Det oplyser Kriminalforsorgen i en mail til Ritzau.

En række personalegrupper i fængslerne er sendt hjem. Og siden torsdag i sidste uge er man holdt op med at indkalde dømte til afsoning for at begrænse risikoen for, at der kommer smitte inden for murene.

Indsatte, der viser symptomer på coronavirus, må ikke alene leve med at være udelukket fra fællesskab i fængslerne. De kan heller ikke få besøg, så længe udelukkelsen varer.

Andre indsatte kan få besøg af nærtstående personer, advokater og præster eller lignende repræsentanter for et trossamfund. Udenlandske indsatte kan desuden få besøg af diplomatiske eller konsulære repræsentanter.

De indsatte har dog kun ret til ét besøg om ugen ud over besøg fra advokater, præster og diplomatiske repræsentanter.

Samtidig arbejder Kriminalforsorgen på en ordning, hvor besøg af de tre grupper så vidt muligt søges erstattet af telefonsamtaler.

Hvis en besøgende viser det mindste sygdomstegn eller er kommet hjem fra et særligt risikoområde inden for de sidste to uger, vil vedkommende blive afvist.

Flere tiltag kan dog være på vej.

- Kriminalforsorgen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og opdaterer løbende beredskabsplaner for fængsler og arrester, skriver pressekonsulent i Kriminalforsorgen Sabrina Ejstrup Vig blandt i mailen.

