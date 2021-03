Regeringens ekspertudvalg savner balance mellem hensyn til sundhed, samfundsøkonomi, trivsel og tab af frihed.

Ingen eller ringe mulighed for forberedelse inden møder med regeringen. Dårlig udnyttelse af eksperternes viden. Et for stort fokus på covid-19 og smittetrykket og for lidt fokus på resten af samfundet.

Flere medlemmer af regeringens ekspertudvalg - Den Faglige Referencegruppe - udtrykker utilfredshed med måden, som de og deres viden bliver udnyttet til at understøtte politiske beslutninger i coronakrisen.

Det skriver Berlingske.

Referencegruppen består af 14 af landets fremmeste eksperter inden for sundhed, økonomi og samfundsforhold.

Gruppen blev nedsat, efter at regeringen i sin håndtering af coronakrisen blev kritiseret for at have et for smalt fokus på covid-19.

Men coronavirus og smittetrykket vægter stadig meget tungt på møder med regeringen. Det fortæller Jes Søgaard, der er forskningsdirektør og professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.

Han er medlem af referencegruppen.

- Da vi i sin tid blev nedsat som referencegruppe, var det for at rådgive regeringen ud fra fire perspektiver: smittetrykket, samfundsøkonomien, trivsel og anden sundhed samt tab af frihed.

- Jeg savner, at vi får mulighed for at rådgive ud fra et balanceret hensyn til de fire perspektiver, siger han til Berlingske.

Flere medlemmer af ekspertgruppen har over for Berlingske udtrykt undren over, at de ikke inddrages særligt ofte i politikernes beslutninger.

Samtidig siger flere, at de bliver præsenteret for svære problemstillinger på møderne uden mulighed for forudgående forberedelse.

Og den manglende forberedelse frustrerer dem, da de forventes at kunne komme med faglige input til politikerne.

En af de øvrige eksperter er Michael Svarer. Han er økonomiprofessor ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand.

- Gruppen har haft et ujævnt forløb. Vi bliver trukket ind nogle gange og andre gange ikke, siger han til Berlingske.

Sundhedsministeriet skriver blandt andet til avisen, at det "bestræber sig på at lave så godt et grundlag for drøftelserne i referencegruppen som muligt". Det er Sundhedsministeriets departementschef, der leder gruppens arbejde.

/ritzau/