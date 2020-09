Et festligt og stort anlagt bryllup i Odense for godt en uge siden giver stadig flere politiske efterdønninger.

Flere fremtrædende politikere deltog i festlighederne ved brylluppet, som efterfølgende er blevet kritiseret for at være coronamæssigt risikabelt.

Først var det Odenses socialdemokratiske borgmester, Peter Rahbæk Juel, som måtte stå for skud, da TV 2 Fyn kunne afsløre en video, hvor borgmesteren ses danse og klappe i en stor gruppe af glade bryllupsgæster, der i hvidt tøj giver den gas til underholdning fra bandet Aqua.

Samme borgmester var få dage senere med til at aflyse den årlige studiestartsfestival Generator i Odense og opfordrede byens unge til at holde mere afstand.

Peter Rahbæk Juel har efterfølgende forsvaret sin aktive deltagelse i bryllupsfestlighederne hos en lokal restauratør med, at det var en surprisefest, og at han deltog som privatperson.

»Jeg er inviteret som privatperson, og så må jeg have tillid til de rammer, jeg træder ind i. Det kan jeg ikke styre hverken som borgmester eller privatperson,« lød det fra borgmesteren til TV 2 Fyn.

Siden viste det sig, at også Venstres tidligere minister og nuværende folketingsmedlem Lars Christian Lilleholt havde deltaget i det livlige bryllup sammen med sin kone.

»Jeg fortryder ikke, at jeg deltog. Vi vurderede, at smittetallet var så lavt i Odense, at det var forsvarligt at deltage. Og vi ville også rigtig gerne fejre brudeparret,« har Lars Christian Lilleholt forklaret til TV 2 Fyn.

»Men det er klart, at havde smittetallet været, som det er i dag, så havde vi selvfølgelig ikke deltaget. Men det er nemmere at være bagklog med tilbagevirkende kraft. Vi deltog, og det står vi selvfølgelig ved,« tilføjer Venstre-politikeren.

Nu viser det sig, at også det konservative byrådsmedlem fra Odense Tommy Hummelmose deltog i brylluppet fredag i sidste uge.

Det har blandt andet vakt opsigt, fordi han 11. august i et tweet kritiserede indvandrermiljøerne for ikke at tage coronasituationen tilstrækkeligt alvorligt

– så eksempelvis eidfester, muslimske begravelser og store familiesammenkomster skabte øget smitte.

»Indvandrergrupperne skal forstå, at coronatruslen er ganske alvorlig, truer vores helbred og samfundsøkonomi, og at vi ikke kan fortsætte, som om intet er hændt.«

»Enkelte lokale grupper tager situationen alvorligt, men vi skal have flere toneangivende personer fra disse miljøer til at forklare og lære deres landsmænd om alvoren og de nødvendige restriktioner,« skrev den lokale konservative gruppeformand blandt andet.

B.T. har lørdag formiddag forsøgt at få Tommy Hummelmose til at forklare, om han selv tog coronatruslen alvorligt, da han deltog i det store bryllup.

»Jeg har ikke lyst til at udtale mig om sagen,« siger han.

Synes du, at debatten om din deltagelse i brylluppet udhuler dit Twitter-budskab?

»Altså i det hele taget så udtaler jeg mig ikke om denne sag, sådan som sagen ligger nu,« svarer Tommy Hummelmose.