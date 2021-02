Sag fra Aarhus med 20-årig, der hostede og råbte corona til betjente i en afstand af en halv meter.

Host og råb om corona kan godt være en strafbar trussel om vold.

En ung mand, som hostede og råbte "corona" til to politifolk i Aarhus, er torsdag blevet idømt fire måneders fængsel ved Højesteret.

I straffen indgår også, at han flygtede fra politigården i Aarhus efter et grundlovsforhør.

Det er dog ikke strafbart i sig selv at smitte andre med corona på arbejdspladsen eller andre steder, understreger Højesteret.

Sagen opstod, da den 20-årige mand blev anholdt 29. marts ved Mindebrogade i Aarhus klokken 03.35 om natten.

Han var passager i en bil, der blev standset af politiet som led i et rutinetjek.

Den tiltalte forklarede i byretten, at han havde fejret fødselsdag og var beruset. Han erkendte at have hostet og råbt corona. Han var ikke smittet og sagde det i en blanding af fuldskab og kådhed.

Men betjentene tog det dybt alvorligt.

Manden blev anholdt og sigtet for trusler om vold mod tjenestemænd.

Sagen kørte først ved Retten i Aarhus, hvor man ikke mente, at man kunne karakterisere et host som vold, og derfor blev han kun dømt for at flygte fra politiet.

Men dommen blev anket, og Vestre Landsret kom frem til det modsatte resultat. Straffen blev tre måneders ubetinget fængsel.

