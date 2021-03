Kvinde blev dømt for at opfordre til vold med baggrund i coronaepidemi. Sagen kommer for landsretten 7. juni.

Ankesagen mod Nanna Skov Høpfner, der fik dobbeltstraf for sine udtalelser til en Men In Black-demonstration, kommer til at køre fra 7. juni i Østre Landsret.

Det skriver Ekstra Bladet.

Nanna Skov Høpfner blev idømt to år ved Københavns Byret i København 15. marts for at have opfordret til vold under en Men In Black-demonstration i januar.

Nanna Skov Høpfner blev blandt andet dømt for at have opfordret til overfald med kast af kanonslag, sten, dåser og fakler mod betjente ved demonstrationen, der udviklede sig til uroligheder på blandt andet Rådhuspladsen.

Her holdt hun en tale, hvor hun spurgte demonstranterne, om de var "klar til at gå rundt og smadre byen på en ikkevoldelig måde". Hun gik også forrest i demonstrationen flere gange og kom med tilråb i en megafon.

Nanna Skov Høpfner har ansat en ny advokat, der kommer til at tale hendes sag, når den begynder i Østre Landsret.

Her bliver det ikke længere Erbil Kaya, men i stedet Mette Grith Stage, der skal forsvare den coronadømte.

- Jeg synes jo, at det her er en meget, meget spændende sag, hvor jeg ligesom rigtig mange andre danskere undres over, at det skal give dobbelt straf, at man deltager i en demonstration af denne her karakter, siger Mette Grith Stage til Ekstra Bladet.

Straffen til 30-årige kvinde blev fordoblet, i forhold til hvad en tilsvarende sag normalt ville udløse af straf.

Retten fulgte nemlig anklagemyndighedens påstand om at tage en særlig paragraf i straffeloven i brug - paragraf 81 d.

Den handler om, hvorvidt "lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark".

Dommen skabte politisk debat efterfølgende, og flere politikere diskuterede, om det var sådan, man havde forestillet sig, at loven ville blive brugt, da den blev vedtaget.

SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, sagde blandt andet, at "det var aldrig tanken, at reglerne om dobbeltstraf skulle bruges på en sag som hendes."

