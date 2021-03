En kvinde opfordrede ifølge anklager til optøjer, da hun deltog i demonstration, der udviklede sig voldsomt.

En helt særlig paragraf er onsdag i spil ved Københavns Byret.

Her er en 30-årig kvinde blandt andet tiltalt for at have tilskyndet til overfald med kast af kanonslag, sten, dåser og fakler mod betjente ved en demonstration 9. januar.

Paragraffen handler om, hvorvidt "lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark" og kan hæve straffen til det dobbelte. Og demonstrationen handlede netop om coronarestriktioner.

- Er I med? Er vi færdige med at acceptere det lort? Så lad os smadre det, venner, lød det ifølge anklageskriftet blandt andet, da kvinden råbte i en mikrofon på et podium foran 400 mennesker på Rådhuspladsen i København.

Kvinden, der er mor til to børn på fem og to år, nægter sig skyldig.

- Man skulle smadre byen med larm på en ikkevoldelig måde. Jeg synes på ingen måde, at jeg har opildnet til noget, siger hun i retten onsdag.

Hun forklarer, at hun kæmper for strengere straffe i pædofilisager. Hun er derfor et kendt ansigt i aktivist-miljøet, og det var grunden til, at hun blev bedt om at holde tale.

Demonstrationen 9. januar, der var arrangeret af bevægelsen Men In Black, udviklede sig voldsomt. Det resulterede blandt andet i uroligheder på Rådhuspladsen, hvor der blev kastet med ting og fyrværkeri.

Ifølge anklageskriftet blev mindst 16 betjente ramt af genstande.

I løbet af sin forklaring fortæller den tiltalte kvinde, at hun forsøgte at dæmpe uroen. Særligt fordi hun havde vist sit ansigt på talerstolen og "ikke ville sættes i bås som voldspsykopat".

Kvinden har siddet varetægtsfængslet siden 28. januar.

Anklager Henrik Uhl Pedersen går efter en fængselsstraf til kvinden. En straf der altså kan fordobles, hvis hun dømmes efter den særlige paragraf 81d om lovovertrædelser med sammenhæng til covid-19-epidemien.

Dommen i sagen falder fredag klokken 12.30.

Flere er blevet anholdt i kølvandet på demonstrationen, og der ventes en stribe sager ved Københavns Byret i marts og april.

