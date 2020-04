Det fik voldsomme konsekvenser for en ældre herre, da han for knap 10 dage siden bad en fremmed mand om at holde afstand.

De to mænd befandt sig i Aldi i Ølbycenteret ved Køge, da den 67-årige mand fremsagde anmodningen, som resulterede i, at han blev slået ned.

Midt- og Vestjællands Politi efterlyste efterfølgende vidner til hændelsen, og det har nu givet pote.

Det fortæller til politikredsens kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist til Sjællandske.

»Vi efterlyste vidner både via pressen og døgnrapporten fra sidste weekend og fik på den baggrund flere tip fra borgere omkring den mistænkes identitet. Den mistænkte, der er en 46-årig mand fra Køge, rettede selv henvendelse til politiet, da han havde set i pressen, at politiet gerne ville tale med ham,« siger hun til mediet.

Den 46-årige er nu blevet afhørt og sigtet for vold mod den 67-årige.

Politiets jurister har ikke vurderet, at der var grundlag for at fremstille den 46-årige i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling, så manden kan nu sætte sig godt til rette derhjemme og vente på at høre mere fra politiet, når sagen skal afgøres.

B.T. har tidligere beskrevet hændelsen, som fandt sted den 18. april.

Her fortalte Midt- og Vestsjællands Politi, at den 67-årige havde bedt den fremmede mand om at holde afstand, efter at han havde gået meget tæt forbi ham i Aldi-butikken.

Anmodningen fik i første omgang manden til at råbe efter den 67-årige, hvorefter han greb fat i ham og filmede ham.

Da de to mænd nåede udgangen af supermarkedet, sendte manden så et knytnæveslag i ansigtet på den 67-årige.

»Slaget er rimelig voldsomt med knytnæveslag lige i ansigtet, så der er ingen tvivl om, at der er begået vold. Der er der både den 67-årige mand selv og vidner og ansatte, der kan bekræfte,« fortalte pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til Sjællandske efterfølgende.