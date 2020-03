Der er blevet længere mellem knuste vinduer og opbrudte vindueskarme i de danske hjem i disse dage

At mange er nødt til arbejde hjemme, og at skolebørnene heller ikke skal hjemmefra, har allerede sat sig synlige - positive - spor i tallene for indbrud og tyverier.

Sådan lyder meldingen fra en række danske politikredse, som B.T. onsdag har været i kontakt med.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi har man eksempelvis de seneste tre dage »kun« modtaget ni anmeldelser om indbrud i privat beboelse.

I de tilsvarende tre dage sidste år var det tilsvarende tal 30 anmeldelser, fremgår det af en opgørelse fra politikredsens kommunikationsafdeling.

Også hos Nordsjællands Politi har man bemærket, at indbrudstyvene tilsyneladende har ladet brækjernene og skruetrækkerne få en pause i øjeblikket.

»Når man ser på vores opgørelser over antallet af anmeldelser for indbrudstyverier i private hjem, kan man godt registrere et synligt fald gennem de seneste dage,« siger vicepolitiinspektør Lau Lauritzen.

»Nedgangen kommer formentlig naturligt af, at flere folk er hjemme i dagtimerne, så gerningsmændene har fået sværere arbejdsbetingelser i den aktuelle situation,« tilføjer vicepolitiinspektøren fra Nordsjællands Politi.

Som eksempel nævner han, at politikredsen i den seneste weekend »kun« fik 15 anmeldelser om indbrud i privat beboelse mod 31 anmeldelser i weekenden før, hvor Danmark endnu ikke var lukket ned på grund af coronavirus.

Hos vores kontrolcentral får vi i disse dage færre tyverialarmer end normalt Verisures pressechef Jan Mieritz

De færre indbrud mærkes også hos Danmarks største private alarmselskab Verisure.

»Hos vores kontrolcentral får vi i disse dage færre tyverialarmer end normalt fra private hjem,« siger Verisures pressechef Jan Mieritz.

»Til gengæld ser vi en stigning i såkaldte sabotage-alarmer, hvor kunden kommer til at tage alarmen ned uden først at slukke den. Det skyldes givetvis, at mange kunder er gået i gang med at renovere derhjemme med det ene projekt efter det andet,« forklarer han,

Alene i lørdags oplevede Verisures kontrolcentral 450 sabotage-alarmer mod 250 på en normal lørdag. De præcise tal for faldet i egentlige indbrudsalarmer var det onsdag ifølge pressechefen ikke muligt for Verisure at opgøre.

Hos forsinkringsselskabet GF Forsikring har man ligeledes mærket et markant fald i antallet af anmeldelser indbrud og skader som følge af corona-situationen.

»Siden statsministeren onsdag aften i sidste uge meddelte, at Danmark ville lukke ned, så mange arbejder hjemme og børnene ikke kommer i skole, er det gået drastisk ned ad bakke med anmeldelser. Der har været uhørt få. Det gælder både for indbrud, tyverier i det hele taget og bilskader,« siger skade- og policedirektør Per Haulund fra GF Forsikring.

De seneste fire dage har forsikringsselskabet modtaget 28 anmeldelser om indbrud og tyverier af eksempelvis cykler og tasker. I de samme dage for en uge siden var tallet 106.

»Der er ingen tvivl om, at det skyldes, at kunderne for tiden holder sig mere hjemme. Og måske påvirker det også kriminalstatistikken, at grænserne er blevet lukket for tilrejsende,« tilføjer skade- og policedirektøren.

Der er blevet længere tyverialarmerne i disse dage. Til gengæld tyder det på, at folk travlt med renoveringsprojekter i hjemmene, hvor de glemmer at slå alarmerne fra. Foto: Camilla Rønde Vis mere Der er blevet længere tyverialarmerne i disse dage. Til gengæld tyder det på, at folk travlt med renoveringsprojekter i hjemmene, hvor de glemmer at slå alarmerne fra. Foto: Camilla Rønde

Også når det handler om anmeldelser af egentlige skader har den aktuelle corona-situation sat sig præg på dagligdagen i forsikringsselskabet:

»Når folk holder sig hjemme for sig selv, giver det også færre gæstebudsskader og bilskader, hvor man er kommet til at påkøre en anden bil, da man skulle parkere i centrum af byen,« forklarer Per Haulund.

Han forventer, at billedet med færre indbrud vil holde sig, så længe Danmark i høj grad er lukket ned og sendt hjem.

»Men selv om de private indbrud falder, vil der måske komme et tidspunkt, hvor der vil blive stjålet mere fra eksempelvis lukkede forretninger, restauranter og kontorer. Narkomanen vil jo stadig have behov for at finde noget at stjæle, hvis der skal skaffes 2000 kr. om dagen til stoffer,« siger forsikringsdirektøren.

Som følge af de færre anmeldelser om indbrud og skader har GF Forsikring kunnet flytte folk fra de pågældende afdelinger til rejseforsikringssager.

»Her er der jo til gengæld ekstra travlt med at behandle afbestillinger og hjemtransport fra udlandet,« tilføjer Per Haulund.