Internettet kan nogle gange føles som det vilde vesten, og nu er der igen lovløse bander på spil.

Denne gang er det Coop og danske kunder, som står for skud, da fupmails af en særligt høj kvalitet er blevet sendt ud til folks indbakker.

»Vores egne IT-eksperter har set på de dem, og de siger, at de er usædvanligt gode,« lyder det fra Coops informationsdirektør, Jens Juul Nielsen.

»Vi kan ikke andet end at stærkt advare imod at tage det her for gode varer. Man skal bare slette fupmailen.«

Han siger, at det er de seneste to dage især, at en mail, som udgiver sig for at være angående et onlineindkøb af madvarer, har floreret. Et eksempel på sådan en mail kan ses nederst i denne artikel.

Ifølge deres oplysninger, så indeholder mailen et link, der sender brugeren videre til en russisk hjemmeside, som er lavet til at stjæle folks brugernavn og passwords.

Derfor gentager han, at man altså ikke må tage disse mails for gode varer, men straks skal slette dem, hvis man modtager en.

»I denne uge er det den her mail med det falske indkøb, og i næste uge er det sikkert noget andet. Jeg kan kun anbefale, at man ikke stoler på det, men kun holder sig til digitale samtaler med os, som, man ved, er ægte.«

Jens Juul Nielsen fortæller desuden, at de i Coop er i samarbejde med forbrugerrådet om en app, som er lavet for at sikre kunderne.

Den hedder Forbrugerrådets Digitaleselvforsvar, og i den kan man løbende holde sig orienteret om de fupnumre, der findes ude på internettet.

Ifølge informationschefens oplysninger, skal man ikke blive nervøs, hvis man er kommet til at åbne den seneste fupmail. Det alene er ikke nok til at få en i problemer.

Man skal bare undgå at svare eller klikke sig ind på links. I stedet skal man som nævnt slette mailen, så snart man opfatter, at der skulle være noget mistænkeligt bag.