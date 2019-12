En containerlastbil har mandag morgen påkørt en jernbanebro på Gl. Århusvej nær Horsens.

Chaufføren af lastbilen valgte dog ikke at stoppe op efter uheldet - men valgte at køre fra stedet.

Det oplyser vagtchef Jørn Bystrup fra Sydøstjyllands Politi til B.T.

»Chaufføren er kørt videre uden at have givet sig til kende,« forklarer han.

Vejen ved broen forventes at være afspærret i længere tid på grund af skaderne.

»Et vidne, der kørte bagved, var nødt til at standse, fordi der var nedfaldne betondele og noget jernarmering, der strøg ned, så han var bange for selv at køre ind i det,« fortæller vagtchefen.

Siden har der været afspærret på vejen mellem Skanderborgvej og Egebjergvej, som til daglig er en ret trafikeret strækning.

»Vi har oplyst om det, så folk kan blive opmærksomme på, at der er omkørsel på stedet,« fortæller Jørn Bystrup.

Containerlastbilen, der kørte ind i jernbanebroen, har en blå, åben container og et blåt førerhus.

»Vi afventer lige nu en tekniker fra Banedanmark, som skal ud og besigtige broen med hensyn til togenes sikkerhed. Indtil videre har man hos Banedanmark besluttet at fortsætte driften, men med nedsat hastighed på togene,« forklarer vagtchefen.

Uheldet skete klokken 05:32.

