Gladsaxe Kommune har fået stjålet computer, der havde personoplysninger på 20.000 borgere. Direktør beklager.

Fortrolige oplysninger om 20.000 borgere er ved en fejl blevet gemt i et regneark lokalt på en computer i Gladsaxe Kommune.

Computeren blev i weekenden mellem 30. november og 3. december stjålet fra rådhuset under et indbrud. Det skriver Politiken.

Der er tale om oplysninger som personnummer, alder, køn, adresse og familiære forhold.

I nogle tilfælde også kommunale ydelser, oplysninger om botilbud samt medlemskab af folkekirken.

Det fremgår af en skrivelse, som Gladsaxe Kommune mandag sendte til berørte borgere.

Kommunen understreger, at oplysningerne normalt er beskyttet. Det gælder også i forbindelse med tyverier.

- Men i dette tilfælde indeholdt én af disse computere dog undtagelsesvis et regneark med fortrolige oplysninger, som ved en menneskelig fejl var gemt midlertidigt lokalt på computeren, skriver kommunen.

Det er uklart, om der kun er tale om Gladsaxe-borgere. Regnearket med oplysninger skulle bruges til en halvårlig kontrol af den økonomiske afregning mellem Gladsaxe og andre kommuner.

Kommunen har meldt sagen til Datatilsynet og politiet.

Gladsaxe Kommune kan ende med at få en bøde. Det skyldes de nye GDPR-regler, som strammer kravene til beskyttelse af persondata. Kommuner kan blive straffet med væsentlige bøder for grove overtrædelser.

Kommunaldirektør Bo Rasmussen beklager hændelsen. Han siger, at det er vanskeligt at gardere sig helt mod tyveri og menneskelige fejl.

- Men vi har de seneste måneder gjort en massiv indsats for at oplyse vores ledere og medarbejdere om, hvordan de håndterer fortrolige oplysninger på en sikker måde ifølge de nye datasikkerhedsregler. Og så sker det her alligevel.

- Det er ikke godt nok, siger Bo Rasmussen til Politiken.

Han håber, at der er tale om et brugstyveri. I det tilfælde kan harddisken være blevet slettet umiddelbart efter tyveriet med henblik på videresalg af computeren.

/ritzau/