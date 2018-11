Coloplast, der sælger produkter som katetre og stomiposer, taber patentsag til amerikanske Hollister.

Den danske medicovirksomhed Coloplast taber en patentsag mod den amerikanske rival Hollister.

Østre Landsret mener ikke, at Coloplast var medopfinder af et nyt kateter, som Hollister forsøger at få patent på i Europa.

Dermed kommer landsretten til samme afgørelse, som Sø- og Handelsretten kom med i januar.

Hollister mener, at Coloplast udelukkende har anlagt sagen for at forsinke, at det amerikanske selskab får godkendt et nyt patent.

Siden Coloplast anlagde sagen i januar sidste år, har behandlingen af Hollisters patentansøgning nemlig været sat i bero.

I slutningen af december 2016 fik Hollister at vide, at Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) ville udstede et patent.

Det nåede ikke at ske, da Coloplast cirka to uger efter anlagde sagen.

Ifølge Hollister har det danske selskab anlagt sagen, fordi flere af Coloplasts patenter udløb sidste år.

Det amerikanske selskab mener, at Coloplasts relativt nye kateter - der er døbt SpeediCath Flex - krænker det patent, som Hollister er ved at få udstedt.

Hollister har tidligere argumenteret for, at sagen har en værdi af op mod 375 millioner kroner, fordi det ikke har kunnet få patent på det nye kateter. Tallet dækker over tabt salg i 2017, 2018 og 2019.

Coloplast skal betale en million kroner til dækning af sagens omkostninger.

Coloplast-aktien falder med 2,4 procent efter afgørelsen.

/ritzau/