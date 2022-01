Schæferhunden Cody springer ud af bilen og hopper rundt om sig selv og sin fører, Nikolaj Jespersen.

Det er en dejlig frostklar solskinsformiddag i december ved Slipshavn i Nyborg.

»Jeg er klar! Hvad skal vi lave i dag, chef?,« signalerer hundens kropssprog og lyde.

Hovedrolleindehaveren i denne fortælling er Cody. Fire år gammel, schæfer, fuld af krudt og arbejdsiver.

Iført redningsvest og ombord på båden er Cody klar til dagens opgaver. Foto: Byrd/Jens Nørgaard Larsen Vis mere Iført redningsvest og ombord på båden er Cody klar til dagens opgaver. Foto: Byrd/Jens Nørgaard Larsen

Cody er en helt særlig hund. Han er én af af blot seks hunde ved dansk politi, som er uddannet og godkendt til at søge efter døde personer i vand. Og den eneste af sin slags ved politiet på Fyn.

Vi er taget en tur på vandet for at træne sammen med Cody og hans hundefører.

»I det her miljø er han en vandsøgningshund, som leder efter mennesker, som vi frygter er forsvundet under vandet. Altså druknede mennesker, typisk,« forklarer Nikolaj Jespersen, der er hundefører ved Fyns Politi.

»For os er det en opgave. For de pårørende er det vigtigt, at vi finder deres kære.«

Nikolaj Jespersen har haft Cody, siden den var hvalp, og han havde egentlig regnet med, at han ville forsøge at træne den op til at være en såkaldt gruppe 1-hund. Altså én af de allerdygtigste hunde indenfor politihunde-arbejde i Danmark.

Men da Cody var omkring to år, besluttede politiet at uddanne vandsøgshunde i Danmark.

»Efter Kim Wall-sagen blev det åbenlyst, at man i dansk politi gerne ville have mulighed for at lave de søgninger selv i stedet for at spørge om hjælp i Sverige.«

»Det her var noget helt nyt og uprøvet for mig. Jeg har været hundefører i lang tid, men det her var noget helt andet og den udfordring, syntes jeg, at jeg ville tage op. Og det har været spændende indtil videre,« fortæller Nikolaj Jespersen.

Vandsøgshunde i Danmark Der er i øjeblikket seks vandsøgshunde i Danmark

De kan rekvireres til politiopgaver i hele landet

Hundene bruges først og fremmest til eftersøgninger efter lig under vand

De bruges også til humanitære eftersøgninger og ved mistanke om drukneulykker

Vandsøgshundene er også trænet til at finde narkotika og våben under vand

I forsommeren bestod Cody og Nikolaj Jespersen prøverne sammen med to andre hunde og deres hundeførere. Efter sommerferien sluttede yderligere tre hunde sig til holdet.

For at blive vandsøgshund handler det først og fremmest om, at hundene kan lide at være og arbejde på vandet.

»Han skal være tryg og glad for at være på en båd. Det er han jo, kan I høre,« siger Nikolaj Jespersen og hentyder til de begejstrede hundelyde, Cody hele tiden kommer med ombord på båden.

»Og så skal han kunne løse de opgaver, som vi bliver bedt om. Han skal kende den her fært, der bevæger sig op gennem vandet fra en druknet person.«

Cody står på en træplade ude foran på båden. Hundefører Nikolaj Jespersen sidder ved siden af. Foto: Byrd/Jens Nørgaard Larsen Vis mere Cody står på en træplade ude foran på båden. Hundefører Nikolaj Jespersen sidder ved siden af. Foto: Byrd/Jens Nørgaard Larsen

Og der er allerede flittigt bud efter Codys kompetencer. 26 gange har han været med på opgaver som vandsøgshund siden i sommer. Han har blandt andet været med til at lede efter den 29-årige Peter i Århus, der forsvandt efter en fyraftensøl i begyndelsen af december. Og i oktober var Cody med til at finde liget af en mand i Haderslev Fjord. En mand, der, viste det sig, ikke var den person, de egentlig var sendt ud for at lede efter.

Når Cody ikke er på vandet, så er han almindelig patruljehund sammen med Nikolaj Jespersen. Men det er to vidt forskellige typer af opgaver, de udfører på land og på vand.

»Det er noget underligt noget. Hvis vi er ude med hundene for at fange en røver, og dét så lykkes, så har vi jo en god fornemmelse: 'Godt han blev fanget. Vi gjorde en god gerning. Skidegodt!',« forklarer Nikolaj Jespersen.

Men noget mere afdæmpet er følelsen, når Cody er med til at finde frem til personer på og ved vandet.

»Det er sindssygt sørgeligt og ulykkeligt. Her er det er jo nogens familie, venner og pårørende, vi finder. Alle, vi leder efter i vandet, er helt almindelige bedsteborgere som langt de fleste af os andre. Og når vi er herude på vandet, leder vi ikke efter levende personer.«

»Vi jubler ikke, men det er jo det her, vi har øvet os i,« forklarer Nikolaj Jespersen om den specielle situation.

»Og når nu situationen er, som den er, så er det jo det mest rigtige, at vedkommende bliver fundet. Og det er godt, at det er os, der finder personen, og at det ikke for eksempel er en skovbørnehave, der er ude at gå en tur langs vandet.«

»Det er nemmere at være euforisk, når vi fanger en bandit, der løber ud over marken, end det er med vandsøgshundene, hvor vi leder efter helt almindelige mennesker, der er væk.«

Efter en veloverstået øvelse og et par godbidder hopper Cody ind i buret i bilen igen. Foto: Byrd/Jens Nørgaard Larsen Vis mere Efter en veloverstået øvelse og et par godbidder hopper Cody ind i buret i bilen igen. Foto: Byrd/Jens Nørgaard Larsen

Noget af det, som Cody og nok især Nikolaj Jespersen også har skullet vænne sig til er, at når Cody snuser sig frem til en død person på vandet, så går der ofte yderligere en rum tid, før vedkommende bliver fundet.

Cody kan snuse sig frem til den helt specielle lugt af et dødt menneske, men helt præcist at finde frem til hvor i vandet vedkommende ligger, kræver en del yderligere arbejde. Først skal oplysninger om vind-, vejr- og strømforhold omkring en strømforsker ved Aarhus Universitet, der regner sig nærmere frem til, hvor vedkommende befinder sig. Dernæst skal dykkere fra Søværnets Dykkertjeneste i vandet og lokalisere vedkommende.

»Det er noget meget andet,« forklarer Nikolaj Jespersen.

Tilbage med fast grund under poterne stryger Cody afsted langs kysten sammen med Nikolaj Jespersen, der har kastet et spor ud i vandet. Et stykke tøj, der lugter af dødt menneske. En helt særlig lugt, som er vanskelig at beskrive, men som alle, der har mødt den, altid vil kunne genkende.

Cody stryger ind og ud mellem vandet og tangen på land. Et stykke nede af kysten stopper Cody op ude i vandet og gør for fuld hals. Den der helt særlige lyd, som Nikolaj Jespersen kender så godt.

Den lyd, der fortæller, at Cody har fundet dét, de ledte efter.

Denne frostklare formiddag i december var det en øvelse ud for Slipshavn ved Nyborg. Næste gang kan det være en rigtig eftersøgning, der leder til liget af en forsvunden person, som kan give de pårørende afklaring.

Efter et par velfortjente godbidder springer Cody ind på sin plads i buret i bilen.