Tidligere forsvarsminister og mangeårigt folketingsmedlem for Venstre, Claus Hjort Frederiksen, er blevet tiltalt for at røbe statshemmeligheder.

Det oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Anklagemyndigheden sætter ikke navn på personen i pressemeddelelsen, men ifølge B.T.s oplysninger er der tale om Claus Hjort Frederiksen.

»Det er selvsagt alvorligt, når højt klassificerede oplysninger, der er belagt med tavshedspligt, og som er væsentlige for efterretningstjenesternes arbejde med at beskytte Danmark, bliver videregivet til uvedkommende,« siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen fra Statsadvokaten i Viborg.

I pressemeddelelsen står der, at tiltalen er blevet rejst i dag, og at justitsministeren har tiltrådt anklagemyndighedens indstilling.

Tiltalen mod Claus Hjort Frederiksen kommer ikke som nogen stor overraskelse.

I maj sidste år indstillede Rigsadvokaten til justitsministeren, at der skulle føres en straffesag mod Claus Hjort Frederiksen.

Imidlertid var der ikke flertal i Folketinget for at ophæve hans parlamentariske immunitet.

Modstanden skyldtes, at partierne ikke mente, at de kunne få tilstrækkelig vished og åbenhed om sagen, da sagen var totalt mørkelagt. Derfor blev sagen mod ham droppet.

Imidlertid stillede Claus Hjort ikke op til folketingsvalget i november, og han er derfor ikke længere beskyttet af parlamentarisk immunitet.

Derfor kan Anklagemyndigheden nu rejse en sag mod ham uden først at få grønt lys fra Folketinget.

Sagens egentlig indhold er fortsat mørkelagt, men selv har Claus Hjort Frederiksen tidligere oplyst, at det handler om, at han i interview har talt om et aflytningssamarbejde med USA.

Samarbejdet var beskrevet af flere medier inden da, og den erfarne Venstre-politiker har fastholdt sin uskyld hele vejen igennem.

»Jeg mener ikke, at jeg har sagt noget, som ikke allerede var sagt i offentligheden,« sagde Claus Hjort Frederiksen til B.T. i maj sidste år.

Claus Hjort Frederiksen har tidligere beskyldt den daværende S-regering for at stå bag sagen mod ham. Beskyldninger, som den daværende regering afviste.

Claus Hjort Frederiksen blev sigtet få dage efter, at den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, blev anholdt i Københavns Lufthavn i december 2021.

Lars Findsen er også tiltalt for at videregive statshemmeligheder og andre fortrolige oplysninger.

Anklagemyndigheden vil i begge sager anmode om, at de foregår for lukkede døre af hensyn til klassificerede oplysninger.

Derudover vil sagerne blive ført som domsmandssager. Det betyder, at en eventuel fængselsstraf skal udmåles til maksimalt fire år.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har ingen kommentar til tiltalen mod Claus Hjort Frederiksen.