Det, der skulle have været en hyggelig lørdag aften for Claus Vitved og hans kammerat Jens Andersen, udviklede sig i en noget uventet retning.

På vej til den restaurant, hvor de skulle nyde en god middag, fik de to mænd nemlig øje på to små børn, der stod alene på den tættrafikerede vej Park Allé i Aarhus.

»Vi var egentlig gået forbi, men noget fik mig til at tænke: Der er noget galt. Det er ikke normalt, at der står to små børn helt alene så tæt ved vejen,« siger Claus Vitved.

Ved et busstoppested - helt ud til vejen - lige overfor Aarhus Rådhus sad en lille pige i klapvogn, mens en lidt ældre dreng rendte rundt om hende.

Claus Vitved vurderer, at børnene er henholdsvis cirka et år og to et halvt år gamle og fortæller, hvordan den lille dreng virkede omsorgsfuld overfor den lille pige.

»Han gav hende sutten, og var meget opmærksom på hende,« siger østjyden og tilføjer:

»De var pæne og velsoignerede. Deres hår sad pænt, og der var ikke pletter på deres tøj, så de lignede nogen, der var blevet taget hånd om.«

Claus Vitved tror ikke, at børnene havde stået ved vejen særlig længe, eftersom de ikke var utilfredse og ikke virkede kede af det.

Signalement af de to børn Pigen var iført sorte støvler, blå jeans, blå jakke med små hvide prikker og en blå hue. Drengen havde grønne støvler, bordeaux bukser og en mørk jakke på. Begge har sort hår og er mørklødede. De har formentlig østeuropæiske rødder. Drengen har et sprog, men det er ikke et, politiet genkender. Kilde: Ritzau

Alligevel var synet af to små børn alene på en trafikeret vej en lørdag aften så uvant, at Claus Vitved og hans kammerat bestemte sig for at vende om og undersøge sagen nærmere.

»Den første tanke, vi havde, var, at deres forældre var steget på bussen og havde glemt at tage dem med, men så ville enhver jo stå af ved næste stoppested og skynde sig tilbage,« siger Claus Vitved.

De to østjyder blev derfor i området og holdt øje. De forsøgte også at snakke med børnene, men selvom den lille dreng reagerede ved at kigge og smile, svarede han ikke, hvilket tyder på, at han ikke forstod, hvad de to mænd sagde.

Efter - uden held - at have kigget i nærliggende butikker efter nogen, som havde noget med de små børn at gøre, besluttede Claus Vitved og Jens Andersen sig for at ringe til politiet, som kom efter 30 minutter og tog børnene med.

Jeg håber bare, at politiet finder deres forældre. Claus Vitved

Bekymringen sluttede dog ikke, selvom de to mænd sørgede for, at børnene var i gode hænder.

»Det kom til at fylde hele aftenen, fordi man kan ikke lægge det fra sig. Jeg var meget bekymret, og det er jeg stadig i dag,« siger Claus Vitved og tilføjer:

»Jeg håber bare, at politiet finder deres forældre.«

Østjyllands Politi har fortsat ikke spor at gå efter i jagten på forældre eller pårørende til børnene. Derfor er det heller ikke lykkedes at identificerer dem.

De Sociale Myndigheder har fået overdraget børnene og sørger for de bliver taget kærligt hånd om. Vi henstiller til I kun ringer, hvis I har kendskab til familien eller har set børnene sammen med deres forældre. Ring 114.#politidk https://t.co/O63jkctlxV — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) December 14, 2019

»Vi ved ikke meget om dem eller deres oprindelse. Vi forsøger at spore os ind på deres etnicitet, så vi måske kan få en tolk ud,« siger vagtchef Martin Christensen til Ritzau.

Han fortæller desuden, at de nøje kigger overvågningen fra Park Allé igennem i forsøget på at finde ud af, hvem der har efterladt dem.

Østjyllands Politi vil gerne i kontakt med borgere, der har kendskab til familien eller har set børnene sammen med deres forældre.

I mellemtiden oplyses det, at børnene efter omstændighederne har det godt og er i trygge hænder hos de sociale myndigheder.