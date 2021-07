Den Uafhængige Politianklagemyndighed søger vidner i en sag, hvor en yngre politibetjent i civilt er anmeldt for grov vold.

Det oplyser efterforskningschef Niels Raasted til Bornholm.nu.

Volden blev udøvet, da en 66-årig mand fra Snogebæk sidste fredag klokken 23.55 blev standset af to civilklædte politifolk, da han kom kørende i sin bil i krydset Poulskervej/Sdr Landevej på Bornholm.

Her blev han, ifølge egen beretning, sparket i højre side af overkroppen af den ene af betjentene, mens den anden truede med, at han ville bruge peberspray, hvis manden ikke kom ud af bilen.

Grunden til det var, at han ikke hurtigt nok ville stå ud af bilen for at gennemføre en alkometertest.

Ifølge politirapporten nægtede manden at oplyse navn og fødselsdato til patruljen, ligesom han ikke ville deltage i en alkometertest, men i stedet forsøgte at flygte fra stedet.

Den udlægning, mener den 66-årige dog, ikke er rigtig.

Ifølge ham var det slet ikke en mulighed at flygte, fordi betjentene tog bilnøglerne ud af tændingslåsen. Han oplyser dog, at han ikke opgav de sidste fire cifre af sit personnummer

En lægeerklæring fra Bornholms Hospital bekræfter, at den 66-åriges skader, stemmer overens med hans forklaring om politivold.

Den 66-årige lægger ikke skjul på, at han er rystet over episoden.

Han har derfor anmeldt den ene betjent for grov vold, hvor sagen i øjeblikket efterforskes.

»Hvis der er vidner, kan disse henvende sig hele døgnet til Politianklagemyndigheden,« lyder det fra efterforskningschef Niels Raasted til mediet.