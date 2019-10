Citybois-stjernen Anthon Edwards Knudtzon er fredag blevet dømt i retten for at have delt børneporno.

I samme ombæring er Citybois blevet droppet fra det stort anlagte Knæk Cancer-show, der løber af stablen lørdag, ligesom en reklamevideo for Knæk Cancer med gruppen er droppet. Til B.T. forklarer TV 2 nu, hvorfor man har taget den beslutning.

'I overensstemmelse med Citybois og deres management er vi blevet enige om, at Citybois ikke længere optræder i forbindelse med årets Knæk Cancer, hverken på scenen lørdag aften eller på andre platforme,' skriver redaktør på TV 2 Danmark Nicolai Hansson i en mail.

'Vi vil på ingen måde risikere, at den her sag kommer til at fjerne fokus fra Knæk Cancer, og derfor har vi også valgt at fjerne en enkelt video, der var lagt op, før vi fik kendskab til sagen,' uddybes svaret.

Den video, som Nicolai Hansson omtaler, er en video på 1 minut og 36 sekunder, hvor Citybois sammen med statsminister Mette Frederiksen reklamerer for Knæk Cancer.

Hvis man søger på den video, så ligger der fortsat en thumbnail i Google-søgningerne, hvor man kan se de to Citybois-drenge, Anthon Edwards Knudtzon og Thor Blanchez Farlov, sidde på hver sin side af Mette Frederiksen.

B.T. har bedt statsministeriet om en kommentar fra Mette Frederiksen.

Herfra oplyser man, at man ikke har været medvirkende til, at videoen er blevet slettet.

Citybois sammen med Mette Frederiksen i en reklame for Knæk Cancer. Foto: Google / TV 2 Vis mere Citybois sammen med Mette Frederiksen i en reklame for Knæk Cancer. Foto: Google / TV 2

Årsagen til beslutningen fra TV 2's side skal findes i, at Anthon Edwards Knudtzon var blevet sigtet, og fredag dømt i den såkaldte 'Umbrella'-sag, hvor hundredvis af børn og unge har delt børneporno.

Torsdag aften gik Anthon Edwards Knudtzon selv på det sociale medie Instagram. Her erkendte han og undskyldte sagen, hvor han i 2015 og 2016 delte en kompromitterende video af et ungt par - den ene på blot 15 år.

»Jeg gik kun i niende klasse og har ingen anelse om, hvorfor jeg sendte dem videre. Jeg var ung og naiv. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på,« sagde Anthon Edwards Knudtzon i Københavns Byret fredag.

Her blev han idømt 20 dages betinget fængsel sammen med en erstatning til pigen i den delte video på 5.000 kroner og 1.000 kroner til drengen i videoen.