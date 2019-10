Han er vant til at optræde i fyldte koncerthuse foran tusindvis af skrigene teenagepiger som den ene halvdel af Citybois. Men fredag var scenen skiftet ud med vidneskranen i Københavns Byret.

20-årige Anthon Edwards Knudtzon lænede sig forsigtigt frem og talte ind i en lang, spinkel mikrofon. Forinden havde dommeren gjort ham opmærksom på, at alt han sagde ville blive optaget og gemt. Bag ham sad journalister fra en række landsdækkende medier og tastede løs i deres computere.

»Jeg ved virkelig ikke, hvorfor jeg sendte de videoer videre. Det var dumt,« sagde sangstjernen forsigtigt.

Anthon Edwards Knudtzon blev landskendt, da han i en alder af 16 år medvirkede i 'X-Factor' som den ene halvdel af boybandet Citybois. Den charmerende duo røg ud inden finalen, men forinden havde de sunget sig ind i mange af landets ungpigehjerter. I 2015 indtog de hitlisterne med deres anden single, 'Purple Light', og det var også den sommer, han begik sit livs hidtil største fejltagelse.

I marts 2015 tog en 15-årig pige hjem til en jævnaldrende ven. Det var meningen, at de skulle i byen for at feste, men i stedet dukkede drengens venner op, og aftenen endte med, at hun blev krænket seksuelt og filmet med en mobiltelefon uden samtykke.

En af drengene kendte Anthon Edwards Knudtzon. I retten forklarede sangstjernen, at drengen sendte videoen til ham, og at han så de første ti sekunder af den ene video.

»Jeg synes, det var usmageligt. Det så groft ud,« forklarede han i retten.

Hvad han havde svært ved at forklare var, hvorfor han sendte videoerne videre til tre andre personer. Først til en mandlig ven, som han gik i 9. klasse med på Gentofte Skole. Så til en kvindelig bekendt, som modtog begge videoer klokken halv to om natten. Og Anthon Edwards Knudtzon er langt fra den eneste, der har delt videoerne.

Sammenlagt skønnes videoerne at være blevet delt mere end 2.000 gange blandt unge i Nordsjælland. Videoerne er blevet videredistribueret så ofte, at videokvaliteten er blevet grynet.

Pigens bistandsadvokat fortalte i retten, at pigen lider af posttraumatisk stress og angst, som invaliderer hende både fysisk og psykisk.

»Det er vigtigt at få sagt, at der ikke er tale om en sexvideo. Der er tale om en voldsomt krænkende video, der er optaget uden hendes samtykke,« sagde hun.

Rigspolitiets Cybercrime Center har efterforsket sagen og har forsøgt at få videoerne fjernet fra nettet, men videoen er blevet delt så mange gange, at de vil ligge derude i cyberspace til tid og evighed. Og den dag i dag er der stadig personer, der søger efter videoerne på nettet.

Det var Facebook, der blev opmærksom på den omfattende deling af videorne og anmeldte sagen til politiet. Omkring 1.000 unge er blevet sigtet for deling af videoerne i det, politiet har døbt 'Umbrella-sagen', og der er allerede afsagt flere domme.

De unge straffes med betinget fængsel og bødestraffe, alt afhængig af hvor mange gange de har delt videoen og under hvilke omstændigheder. I januar afgjorde Højesteret, at de unge kan dømmes for spredning af børneporno, selvom de selv var under 18, da de delte videoerne.

Derfor var der fredag eftermiddag juridisk grundlag for at dømme Anthon Edwards Knudtzon for deling af børneporno.

»Videoerne er delt så mange gange, at det i dag er umuligt at få dem slettet fra internettet. Og den tiltalte har været med til at dele dem,« sagde anklager Yasmin Jensen i retten.

Retten fandt det bevist, at Anthon Edwards Knudtzon delte videoerne, og at han burde have vidst, at personerne i de to videoer var under 18 år. Han blev idømt 20 dages betinget fængsel, som han skal afsone, hvis han begår nye overtrædelser.

Siden sin deltagelse i 'X-Factor' har Anthon Edwards Knudtzon haft en strålende karriere i dansk musik. Citybois har udgivet 17 singler og et studiealbum. Deres sange er blev downloadet mange millioner gange, og de har optrådt på Smuk Festival og Grøn.

Men torsdag fik karrieren et knæk, da Anthon Edwards Knudtzon gik på Instagram og erkendte sin rolle i Umbrella-sagen. TV 2 valgte herefter at tage Citybois af plakaten til det store 'Knæk Cancer' liveshow.

I retten fik Anthon Edwards Knudtzon støtte af sin far og sin manager. Efter dommen forlod han retten uden et ord.