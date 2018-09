I et telt fyldt med forventningsfulde cirkusgæster faldt luftakrobaten Tetiana Korenieva ned med hovedet først.

Nakken og rykken brækkede fire steder. Dermed blev der sat en brat stopper for den 24-årige ukrainers cirkus-karriere.

Samtidig stoppede hendes løn fra danske Cirkus Arena, for ifølge hendes kontrakt får hun kun løn, når hun optræder.

Efter B.T. første gang skrev om Tetianas ulykke, er det strømmet ind med henvendelser fra danskere, der ønsker at støtte den kvæstede artist. Hendes kæreste Sebastian Hofmann har samlet 150.000 kroner ind via crowdfunding.

Redningspersonale yder førstehjælp til Tetiana Korenieva i Cirkus Arenas manege. Vis mere Redningspersonale yder førstehjælp til Tetiana Korenieva i Cirkus Arenas manege.

Og nu melder Cirkus Arena sig også på banen. 14. september laver Arena en støtteforestiling i Charlottenlund Strandpark. Det oplyser TV2 Lorry.

»For at Tetiana kan få ro, både fysisk og økonomisk, så hun kan komme sig på den mest optimale måde, er det med stor glæde, at samtlige artister og al personale i Cirkus Arena kan præsentere denne særforestilling, hvor alle billetindtægter vil gå ubeskåret til Tetiana og hendes fremtidige behandling,« lyder det fra Cirkus Arena.

Ulykken skete 1. august i et fyldt cirkustelt i den nordsjællandske badeby Hornbæk. Tetiana Korenieva blev fløjet med en lægehelikopter til Rigshospitalet.

Nu befinder hun sig i Sebastian Hofmanns lejlighed i Hamburg. Der skal hun gennemgå et omfattende genoptræningsforløb og muligvis endnu en operation. Det er uvist, om hun kommer til at kunne dreje hovedet igen, og det er endnu mere tvivlsomt, om hun nogensinde kommer til at optræde igen.

Tetiana Korenieva fotograferet på Slagelse Sygehus. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Tetiana Korenieva fotograferet på Slagelse Sygehus. Foto: Jens Nørgaard Larsen

At lønudbetalingen til Tetiana er stoppet, forklarer Cirkus Arena med, at hun er ansat i en ukrainsk cirkusvirksomhed kaldet Bingo Circus Theatre, som Arena har hyret til at bidrage med to numre.

»Det er således Bingo Circus Theatre, som har standset hendes løn efter ulykken, hvilket har været os ubekendt, da vi netop havde fået at vide fra Bingo Circus Theatre, at hun selvfølgelig fortsat ville få løn,« siger Krisotffer Ditlevsen, presssechef hos Cirkus Arena, til TV 2 Lorry.