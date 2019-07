23-årige Christoffer Damsgaard Fuglsig var den første på ulykkesstedet, da en 34 år gammel far og hans syv-årige søn lørdag mistede livet i et sammenstød med letbanen.

I bilen sad også moderen på 32 år og datteren på seks år. De var søndag fortsat indlagt på hospitalet, men har ikke fået alvorlige skader.

Christoffer var selv passager i letbanen og hørte et kæmpe brag i forbindelse med sammenstødet, hvorefter han sikrede sig, at ingen i toget var kommet til skade.

Derefter løb han som den første ud til bilen med den norske familie på fire indeni.

»Bilen lå nogle hundrede meter fra toget og var væltet om på siden,« fortæller Christoffer, der bor i Aarhus.

»Jeg får åbnet bildøren og får hevet pigen ud af sin autostol. Derefter får jeg hevet moderen ud fra forsædet,« fortsætter han.

Da Christoffer registrerer, at drengen ikke er til at redde, da han ingen puls har, forsøger Christoffer i stedet at hive faderen ud.

»Faderen ligger i bunden af bilen, men han er alt for tung, så jeg må opgive. Kort efter kommer redningsfolk, som får ham ud,« siger den 23-årige og fortæller, at moderen og datteren havde skader, men var ved bevidsthed.

23-årige Christoffer var den første på ulykkesstedet, da en personbil og Letbanen kolliderede. Foto: Privat Vis mere 23-årige Christoffer var den første på ulykkesstedet, da en personbil og Letbanen kolliderede. Foto: Privat

Christoffer fortæller, at han ikke nåede at tænke, da ulykken skete, men blot reagerede. Det var først i timerne efter, at det begyndte at gå op for ham, hvad han havde oplevet.

»Adrenalinen tog over, så jeg løb bare ud. Det eneste, jeg kunne tænke på, var, at jeg skulle hjælpe. Jeg forsøger at fokusere på, at jeg gjorde det rigtige, selvom det har været en meget chokerende oplevelse.«

I kølvandet på ulykken har Christoffer fået et telefonnummer til noget krisehjælp. Han har dog endnu ikke taget nummeret i brug.

»Hvis jeg oplever, at jeg får brug for det, vil jeg ringe, men lige nu har bare snakket det igennem med mine venner og min familie.«

Ulykken skete ved 11-tiden lørdag formiddag i en jernbarneoverskæring ved Trustrup.

B.T. var lørdag i kontakt med flere naboer, som kunne fortælle, at der ingen bom er ved jernbaneoverskæringen, hvor letbanen og personbilen kolliderede.

Al togdrift på Letbanen mellem Hornslet og Grenaa blev efterfølgende indstillet på grund af politiets arbejde i kølvandet på ulykken. På strækningen Odder-Hornslet kørte der kun ét letbanetog i timen i hver retning.

Allerede søndag morgen begyndte Letbanen klokken dog at køre efter den sædvanlige køreplan igen.

En far og hans søn mistede lørdag livet i en ulykke med letbanen. Foto: ØXENHOLT FOTO Vis mere En far og hans søn mistede lørdag livet i en ulykke med letbanen. Foto: ØXENHOLT FOTO

Det skyldes, at Aarhus Letbane ikke har observeret nogle tekniske fejl i forbindelse med undersøgelserne efter ulykken.

»Vi kender endnu ikke årsagen til ulykken, da vi venter på, at Havarikommissionen har gjort deres undersøgelser færdige, men da vi ikke har konstateret nogle fejl, kører vi nu i normal drift igen,« sagde Michael Borre, direktør for Aarhus Letbane, til B.T. søndag.

Martin Christensen, vagtchef ved Østjyllands Politi, fortalte søndag til TV 2 Norge, at chaufføren var i chok efter ulykken.

Ifølge Michael Borre har chaufføren fået tilbudt krisehjælp af Keolis Letbane A/S, som står for driften af Aarhus Letbane.