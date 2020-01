»Pludselig ser vi en mand, der ligger i vandet halvanden meter fra os. Han råbte meget utydeligt. Vi spurgte, hvorfor han var nede i vandet, men han kunne knap nok tale, fordi han var så kold.«

22-årige Christinna Findinge Jensen og 23-årige Melanie Lassen skulle egentlig have holdt en stille og rolig vinaften i Nørresundby.

Deres aften udviklede sig dog temmelig dramatisk, da pigerne valgte at gå en tur ved havnen i Aalborg natten til fredag, fordi de ikke kunne sove.

Her hørte de to unge kvinder nemlig pludselig utydelige råb i det fjerne.

»Vi gik langs havnen og hørte musik, mens vi tog billeder af det flotte lys, da Christinna spurgte mig, om jeg kunne høre nogen råbe. Jeg kunne ikke høre det først, så vi gik tættere på havnen for at se efter,« fortæller Melanie Lassen til B.T.

Det er her, de to kvinder opdager en ung, ifølge Nordjyllands Politi 21-årig mand, der lå i et stykke ude i vandet og råbte utydeligt.

»Vi sætter os ned, og vi får kontakt til ham. Han kunne ikke rigtig snakke, men han kunne godt forstå, hvad vi sagde. Jeg får guidet ham over til en lang jernstang, som er ved havnekanten,« forklarer Christinna Findinge Jensen.

»Han havde ingen kræfter tilbage og gled hele tiden ned i vandet igen. Han havde ligget der et godt stykke tid, fordi han var virkelig frossen.«

Christinna og Melanie vurderede hurtigt, at det tog for lang tid at få den unge mand op fra det kolde vand, som ved Aalborg i disse dage er mellem seks og syv grader varmt.

Derfor gik Melanie lidt væk for at ringe til alarmcentralen, mens Christinna fortsatte med at guide den 21-årige mand.

Efter lidt tid fik manden hevet sig selv op på jernstangen og tæt nok på Christinna til, at de kunne nå hinandens hænder. Christinna hev ham op på havnekanten.

»Vi fik ham over til en trappe, hvor der var lidt læ. Jeg gav ham min jakke på, og så tog vi hans våde strømper af og gav ham Melanies på i stedet. Jeg sidder med ham og holder ham varm, og han kom lidt efter lidt til sig selv.«

Den unge mand forklarede, ifølge Melanie og Christinna, at han havde været på vej hjem fra en bytur, da han pludseligt var havnet i vandet. Men han kunne ikke huske, hvordan han var endt i havnen.

Ikke længe efter ankom både politi og ambulance, som tog sig af den 21-årige. Politiet tilbød at køre de to piger hjem til Nørresundby, men da de skulle til at køre væk fra havnen, bankede det på bilruden:

»Jeg sad der i bilen og var drivvåd, og Melanie havde ingen strømper på, da en fra ambulancen kommer hen til bilen. Han forklarede, at den unge mand gerne ville have vores navne, fordi han gerne ville vide, hvem der havde reddet hans liv,« fortæller Christinna.

Oplevelsen har virkelig sat sine spor hos de unge kvinder, som både er chokerede, men også stolte over, at det lykkedes dem at redde den 21-årige op fra vandet.

»Vi har tænkt meget over, hvad der var sket, hvis vi ikke var gået den tur. Eller hvis vi bare var kommet 10 minutter senere. Politiet fortalte os, at det havde været et spørgsmål om, at han skulle have ligget i vandet få minutter mere, så var han gået i krampe. Det var godt nok et held,« siger Christinna.

Det er langt fra første gang, man hører om unge mennesker, der falder i havnen i Aalborg, og Christinna Findinge Jensen og Melanie Lassen er meget bevidste om risikoen, der er, hvis man går langs havnen hjem fra byen.

»Det er jo helt vanvittigt. Der er virkelig mange, der falder i vandet - også mange, man ikke hører om i medierne. Aalborg er et af de eneste steder, hvor havnen ligger så tæt på bylivet,« forklarer de og tilføjer, at de ikke selv tør gå hjem fra byen langs havnen i Aalborg.

Den 21-årige har endnu ikke kontaktet Melanie og Christinna, men hvis han gør, glæder de sig til at høre, hvordan han har det oven på den voldsomme oplevelse.