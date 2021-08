Christina Nielsen fra Odense har for nylig lært en vigtig lektie: At være varsom, når hun handler via Facebook Marketplace.

Hun ville sælge et løbehjul, men i stedet for at få 1000 kroner for løbehjulet, blev hun 375 kroner fattigere. Det skriver Fyens.dk.

For at forstå, hvordan det kunne ende så galt for Christina, begynder vi fra begyndelsen:

Christina Nielsens køber fortalte på dårligt dansk, at han ville sende et bud til Christinas adresse for at afhente løbehjulet. Med sig ville buddet medbringe en konvolut med kontanter.

Køberen henviste til et velrenommeret fragtfirma og bad Christina om at trykke på et link, der førte til en forsikringsside.

Her skulle Christina så betale 375 kroner, og køberen ville dække udgiften, lod han forstå.

Men buddet dukkede aldrig op, og Christina mistede dermed 375 kroner. Løbehjulet fik hun heller ikke solgt.

Køberen med det udenlandske navn forsøgte endda at få Christina til at betale flere gange, men det gjorde, at den unge kvinde blev mistænkelig, og hun spærrede derfor sit dankort.

Den falske køber gik under navnet Mamou Den Camara.

Forbrugerklagenævnet anbefaler, at man altid mødes med personen, når man skal sælge eller hente en vare, hvis det er muligt.

Derudover anbefaler nævnet, at man laver en bankoverførsel i stedet for at bruge MobilePay, hvis man ikke mødes med personen.