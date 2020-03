Tirsdag eftermiddag er der udbrudt brand i en el-installation i kælderen på Christiansborg.

Det oplyser operationschef ved Hovedstadens Beredskab Michael Jonsen til Ritzau.

»Selve branden er slukket,« siger han kort før klokken 14 tirsdag eftermiddag.

Christiansborg blevet evakueret som følge af branden.

⁦@folketinget⁩ er blevet evakueret #dkpol pic.twitter.com/s04UkNEXSv — Christine Cordsen (@CCordsen) March 3, 2020

Politisk journalist ved TV 2 Hans Redder skriver, at der er massivt opbud af brandvæsen. Christine Cordsen, som er politisk journalist på DR Nyheder, skriver ligeledes, at Folketinget er blevet evakueret.

Københavns Politi kan umiddelbart ikke oplyse noget om sagen til B.T., men Hovedstadens Beredskab oplyser på Twitter, at de er til stede ved Christiansborg Slot.

De skriver, at en mindre brand var brudt ud i kælderen, men at den er slukket, og at man nu er ved at lufte røgen ud af bygningen.

»Det var en kortslutning i en eltavle i kælderen, som startede branden, og så kom der røgudvikling, som fik alarmen til at gå,« oplyser Københavns Politi til B.T.