»Jeg har en dårlig nyhed.«

Det løb Christian koldt ned ad ryggen, da han lørdag morgen blev ringet op af sin søn og fik overbragt ovenstående besked.

Sønnen sad på Herlev Hospital med et voldsomt opsvulmet ansigt, der nærmest ikke var til at genkende.

»Jeg tog straks til Herlev Hospital, men fik mig et ubehageligt chok, da jeg så min søns ansigt. Jeg var bange for, at han ville miste synet, for det var meget voldsomt,« siger Christian, der i første omgang fortalte sin historie til SN.dk.

Christian blev dog endnu mere rystet, da han fra sin søn fik fortalt, hvad der en håndfuld timer forinden var sket.

Sammen med én ven og to veninder havde sønnen fredag aften holdt en lille fest i sin lejlighed tæt på Ordrup Station, da de ved et-tiden ville tage et tog til en bar inde i København.

De kom dog to minutter for sent til S-toget, og derfor gik de tilbage ad den samme vej gennem tunnelen væk fra perronen.

Imens gik den ene af veninderne og sang højlydt.

Har du været udsat for overfald eller anden form for kriminalitet på en station i hovedstadsområdet? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

I de samme sekunder gik de fire forbi to mænd, der stod i tunnelen, og én af dem var bestemt ikke tilfreds med pigens sang.

»Hold din kæft,« lød det fra den unge mand.

Det fik Christians søn til at svare:

»Hun må da godt synge.«

Foto: Google Maps Vis mere Foto: Google Maps

Og så gik det stærkt. Ud af de blå blev hans ben fejet væk, hvorefter han væltede ned på den kolde asfalt, og så begyndte et decideret voldsorgie.

22 gange blev Christians søn sparket og slået i hovedet, hvorefter de to unge mænd stak af fra stedet.

»Det er jo fuldstændig vanvittigt, at man bare sparker og sparker i hovedet. Hvordan kan man finde på at eskalere det sådan, på baggrund af lidt sang? Det forstår jeg virkelig ikke,« siger Christian, der ligesom sønnen ikke vil frem med sin fulde identitet, da de er bange for at blive fundet af gerningsmændene.

Overfaldet er meldt til politiet, men gerningsmændene er ikke fundet, og af samme grund deler Christian nu beskrivelser af gerningsmændene, som han har fået af sin søn.

Den ene beskrives som værende cirka 175 centimeter høj, kraftig bygget, anden etnisk herkomst end dansk og dansktalende med lidt accent.

Den anden beskrives som cirka 180 centimeter høj, også kraftig bygget og med sort hår.

Christian og resten af familien håber dog også især på, at to piger, der befandt sig tæt på stationen og sandsynligvis kender gerningsmændene, vil henvende sig til politiet på 45861448.

Tilbage står Christians søn med et ødelagt ansigt og en frygt for at møde de to gerningsmænd.

»Vi ved jo ikke, om de bor i området, eller om han kan møde dem nede i det lokale supermarked. Det er en meget ubehagelig situation,« siger han.

Sønnens syn er stadig dårligt efter overfaldet, og der er brud på flere knogler i ansigtet.

Derfor skal han på operationsbordet onsdag.

»De skal ned gennem næsen og operere ham. Jeg synes, det er skræmmende, at man kan få så meget vrede gennem kroppen, at man skal sparke folk mere end 20 gange,« siger Christian.